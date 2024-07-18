Tekirdağ Kapaklı'da triportör ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde triportör ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı Pınarça Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki O.Ö. idaresindeki triportör benzinliğe dönmek isterken cadde üstünden seyir halinde ilerleyen Y.Ü. idaresindeki 59 TE 362 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Kazada triportör sürücüsü O.Ö. ile yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı, iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ