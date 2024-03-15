Tekirdağ Kapaklı\'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Gözaltı

Eşi yeni vefat eden kadın, kendisini rahatsız eden erkeği evire çevire dövdü

Sakarya'da eşi yeni vefat eden bir kadın, kendisini son zamanlarda rahatsız eden ve evinin ihtiyaçlarını karşılaması için para vermeye çalışan bir adamı dövdü. Kameraya yansıyan o anlarda kadın, ''Benim kocam yeni öldü. Seni gebertirim adam ol. Arama diyorum sana niye arıyorsun? Şerefsiz, yaşından başından utan. Ben acımı yaşıyorum kocam yeni öldü. Arama… Bana gel para vereyim diyor sen kimsin'' dedi.