Tekirdağ Kapaklı\'da Yasak Hayvan Operasyonu: 15 Hayvan Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 adet beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvan ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan adreste meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi, 14 adet papağan tespit edilerek muhafaza altına alınırken 2 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.S., Ş.B. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ