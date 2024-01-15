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Tekirdağ Kapaklı'da Yasak Hayvan Operasyonu: 15 Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ Kapaklı'da Yasak Hayvan Operasyonu: 15 Hayvan Ele Geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 15 hayvan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi ve 14 adet papağan muhafaza altına alınırken, ayrıca 2 adet faturasız havalı tüfek de ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Tekirdağ Kapaklı\'da Yasak Hayvan Operasyonu: 15 Hayvan Ele Geçirildi
15.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:16
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 15 adet beslenmesi ve bulundurulması yasak olan hayvan ele geçirildi.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan adreste meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda beslenmesi ve bulundurulması yasak olan 1 adet yabancı tür Suriye Hamsterı (Fare) cinsi, 14 adet papağan tespit edilerek muhafaza altına alınırken 2 adet faturasız havalı tüfek ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.S., Ş.B. ve A.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Kapaklı'da Yasak Hayvan Operasyonu: 15 Hayvan Ele Geçirildi - Son Dakika
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