Malkara'da meydana gelen kazada dört kişi yaralandı - Son Dakika
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Malkara'da meydana gelen kazada dört kişi yaralandı

Malkara\'da meydana gelen kazada dört kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Kazada, Malkara istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil restoranın bahçesine girdi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

02.06.2024 00:37
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen kazada dört kişi yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzeri Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malkara istikametine seyir halinde olan Uğurcan K. (31) idaresindeki Tofaş marka 22 ACR 880 plakalı otomobil, Haliç Mahallesi kavşağında geldiği sırada kavşaktan geçmeye çalışan Necmi E. (69) yönetimindeki Opel marka 34 ZZ 587 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil restoranın bahçesine girerek durabildi.

Kazayı gören mahalle sakinleri durumu Polis, Jandarma ve Ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar; Uğurcan K. (31), Turgay Ü. (26), Cemile E.K. (42) ve Güler E. (66) müdahale ederek Malkara Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da meydana gelen kazada dört kişi yaralandı - Son Dakika

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