Tekirdağ- Malkara kara yolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, firar eden sürücü tutuklandı.
Olay Tekirdağ-Malkara kara yolu Şarköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah erken saatlerde Malkara istikametinde seyir halinde bulunan 59 AE 808 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Volkan Gürkan (38) idaresindeki 59 ADU 982 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 59 ADU 982 plakalı araç şarampole yuvarlanarak adeta demir yığınına dönüştü. Şarampole yuvarlanan araç sürücüsü Volkan Gürkan (38) olay yerinde hayatını kaybederken, 59 AE 808 plakalı araç sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
Jandarma, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Firar eden sürücü E.E. Jandarma ekiplerinin çalışması ile yakalandı. Yakalanan sürücü işlemlerinin ardından adliye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Tekirdağ-Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, firar eden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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