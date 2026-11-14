Tekirdağ Malkara yolunda otomobilin tıra çarptığı kazada 73 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Tekirdağ Malkara yolunda otomobilin tıra çarptığı kazada 73 yaşındaki kadın öldü

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Tekirdağ Malkara yolunda otomobilin tıra çarptığı kazada 73 yaşındaki kadın öldü
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Tekirdağ-Malkara karayolu İnecik mevkiinde dün akşam otomobilin tıra çarpması sonucu 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücülere yapılan alkol kontrolünde alkole rastlanmadı.

Tekirdağ'da otomobilin tıra çarpması socu meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam 18.55 sıralarında Tekirdağ- Malkara karayolu İnecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ü.Ö. yönetimindeki 59 YD 096 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde bulunan A.Y. idaresindeki 06 GFP 777 plakalı tırı sollamak istediği sırada tırın yarı römorkunun arka sol kısmındaki koruma demirine çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 73 yaşındaki Nebahat Özdemir olayda hayatını kaybederken, sürücü Ü.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.G. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil ve tır sürücülerine yapılan alkol kontrollerinde alkole rastlanmadığı öğrenildi. Jandarma Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiTekirdağOtomobil3. SayfaMalkaraGüncelSon Dakika

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