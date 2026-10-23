Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde jandarma operasyonunda 1 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde jandarma operasyonunda 1 şüpheli cezaevine gönderildi

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Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde jandarma operasyonunda 1 şüpheli cezaevine gönderildi
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 30 gram eroin, 50 uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin ve hassas terazi bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan A.H. ve Y.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiler

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
MarmaraereğlisiJandarmaTekirdağGüvenlik3. SayfaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde jandarma operasyonunda 1 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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