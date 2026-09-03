Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde motoryatta çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde motoryatta çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı

Tekirdağ Marmaraereğlisi\'nde motoryatta çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki bir motoryatın makine bölümünde yangın çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle 2 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve motoryatta maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında seyir halindeki motoryatta yangın çıktı. Yangında teknede bulunan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motoryatın makine bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üzerine durum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik gemisi, korvet ve botlar sevk edildi. Yangınla mücadele edilirken motoryatta bulunan 2 kişi ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi. Söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ekipler tarafından Marmaraereğlisi Limanı'na getirildi.

Yangın nedeniyle motoryatta maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Marmaraereğlisi, Sahil Güvenlik, Denizcilik, Tekirdağ, Kurtarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde motoryatta çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde motoryatta çıkan yangında 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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