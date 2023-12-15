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Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest - Son Dakika
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Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest kaldı. Operasyonda yapılan aramalarda silahlar, terör örgütünün bayrağı ve yasaklı materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest
15.12.2023 - 00:37,  Güncelleme: 00:38
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Tekirdağ merkezli 4 ildeki DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest kaldı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli başlatılan soruşturma çerçevesinde, DEAŞ silahlı terör örgütü güdümünde Tekirdağ'da faaliyet yürüttükleri iddia edilen 18 şahsın yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplamda 18 şahıs yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bazı adreslerde 2 adet ruhsatsız tabanca, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, çok sayıda yasaklı kitap, dergi ve dijital materyallere el konularak şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4'ü ise mahkemeden serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Terör, Operasyon, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi serbest - Son Dakika
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