Tekirdağ Muratlı'da asayiş ve trafik denetimine Yunus polisleri de katıldı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da asayiş ve trafik denetimine Yunus polisleri de katıldı

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Tekirdağ Muratlı\'da asayiş ve trafik denetimine Yunus polisleri de katıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis, geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Yunus polislerinin de katıldığı denetimlerde şüpheli araçlar arandı, GBT yapıldı, eksik araçlara ceza uygulandı ve ilçe halkı uygulamalardan memnun kaldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince geniş kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Muratlı'nın giriş ve çıkış noktaları olan Yeşilsırt ile Ballıhoca mahallesi mevkilerinde başlayan yol denetimleri, akşamüstü saatlerinde il merkezinden gelen Yunus polislerinin katılımıyla daha da sıkılaştırıldı.

İlçenin ana güzergahları ve belirlenen muhtelif noktalarında konuşlanan ekipler, durdurulan şüpheli araçları adeta didik didik aradı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapılırken, trafik yönünden eksikleri bulunan araçlara da gerekli cezai işlemler uygulandı. Yunus polislerinin seri ve etkin müdahaleleriyle ilçede adeta kuş uçurtulmadı.

En son mekanlara gidildi

Günün sonunda mekanlara giren ekipler, şüpheli kimselerin üstlerini aradı. Sık sık asayiş ihbarı gelen çocuk parkları da denetlendi.

İlçe halkından emniyet ekiplerine teşekkür

Suç ve suçluyla mücadelede kararlılık mesajı verilen denetimlerden ilçe halkı son derece memnun kaldı. Sokaklarda güvenlik güçlerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Muratlı sakinleri, huzur ve güven ortamının devamı için yapılan bu uygulamalardan ötürü emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Yetkililer, Muratlı'da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına bu tür kapsamlı asayiş ve trafik uygulamalarının belirli aralıklarla ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
TekirdağGüvenlik3. SayfaMuratlıGüncelTrafikAsayişPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da asayiş ve trafik denetimine Yunus polisleri de katıldı - Son Dakika
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