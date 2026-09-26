Tekirdağ Muratlı\'da duman maddi hasarlı kazaya neden oldu, meradaki yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde merada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yukarısevindikli Mahallesi Yeşilbayır mevkiindeki merada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın etkisiyle yolda görüş mesafesinin düşmesi üzerine jandarma ekipleri araç trafiğini geçici olarak kesti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yoğun dumanın etkisiyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu bölgede maddi hasarlı bir trafik kazası da meydana geldi.