Tekirdağ Muratlı'da kaçarken polis aracına çarpan traktör sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da kaçarken polis aracına çarpan traktör sürücüsü gözaltına alındı

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Tekirdağ Muratlı\'da kaçarken polis aracına çarpan traktör sürücüsü gözaltına alındı
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Tekirdağ Muratlı'da 'dur' ihtarına uymayan traktör sürücüsü, polis ekiplerini yaklaşık yarım saat peşinden koşturdu. Sanayi Sitesi'nde uyarı ateşi açılarak durdurulmaya çalışılan sürücü, polis aracına çarpınca gözaltına alındı; olayda yaralanan olmadı, tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerini alarma geçiren hareketli saatler yaşandı. Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.

Sanayi sitesinde silah sesleri yükseldi

Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için ekipler harekete geçti. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.

Polis aracına çarparak durabildi

Silah seslerinin yükseldiği kovalamaca, şüpheli şahsın kullandığı traktörle Asayiş ekibinin aracına çarpması sonucu son buldu. Çarpışmanın etkisiyle durmak zorunda kalan şahıs, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
TekirdağGüvenlik3. SayfaMuratlıGüncelPolisSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da kaçarken polis aracına çarpan traktör sürücüsü gözaltına alındı - Son Dakika
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