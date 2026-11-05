Tekirdağ Muratlı\'da otomobil motosiklete çarptı, 1 ağır yaralı, araç sürücüsü kaçtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Muratlı'nın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde meydana geldi. 16 FM 911 plakalı otomobil ile Zafer B. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ise aracını kaza yerinde bırakıp olay yerinden yaya olarak ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.