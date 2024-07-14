Tekirdağ Muratlı'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil tarlaya uçtu ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.07.2024 23:22
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal- Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil B. idaresindeki 59 NA 028 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan otomobilin sürücü Halil B. ile yolcular Eymen B., Ediz G., Zehra G. ve Ayşe B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldüler.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Muratlı'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da Tarlaya Uçan Otomobil Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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