Tekirdağ Saray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle plajlarda bugün denize giriş yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşların can güvenliği için alınan karar kapsamında jandarma ekipleri sahil ve plajlarda denetimlerini sürdürüyor.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı.
Saray'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla ilçe genelindeki plajlarda denize girişlere ara verildi. Yetkililer, yasağın bugün için geçerli olduğunu belirterek vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.
Denize giriş yasağı kapsamında jandarma ekiplerinin sahil ve plajlarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Ekipler, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaracak.
Kaynak: İHA
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