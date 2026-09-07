Tekirdağ Süleymanpaşa'da dalgalı denizde 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi kritik
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İlk belirlemelere göre kurtarılanlardan 3'ünün sağlık durumu iyi olurken, 1 kişinin durumunun kritik olduğu öğrenildi; tüm kazazedeler hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde, dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Denizde mahsur kalan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Denizden kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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