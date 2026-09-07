Tekirdağ Süleymanpaşa\'da dalgalı denizde 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 kişi kritik

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi'nde, dalgalı denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Topağaç Mahallesi'nde denize giren 4 kişi, dalgalar nedeniyle bir süre sonra zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde mahsur kalan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Denizden kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.