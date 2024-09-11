Malkara'da Bebek Üzerine Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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Malkara'da Bebek Üzerine Cinsel İstismar İddiası

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia edilen ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' olayıyla ilgili Tekirdağ Valiliği açıklama yaptı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

11.09.2024 10:17
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan annesinin tutuklanmasının ardından valilik açıklama yaptı.

Tekirdağ Valiliği açıklamasında 'Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan 'Mağdur çocuğa cinsel istismar' konusu hakkında basın açıklaması' başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Malkara İlçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "Mağdur Çocuğa Cinsel İstismar" konusu hakkında basın açıklaması. Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malkara'da Bebek Üzerine Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malkara'da Bebek Üzerine Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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