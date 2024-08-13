Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Asayiş ve Suçla Mücadele Durumunu Açıkladı

3.Sayfa

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, genel asayiş, suç ve suçlular ile mücadeledeki son durumlar hakkında Çorlu Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2024 yılı Temmuz ayı asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Soytürk, "Temmuz ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısını az önce gerçekleştirdik. Toplantıda İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün kendi sorumluluk sahalarındaki etkinliklerini, icra edilen faaliyetleri ve sarf edilen gayretin sonuca ne kadar tesir ettiğini inceledik. Bununla birlikte toplumun huzur ve refahının arzu ettiğimiz seviyede sürdürülebilmesi maksadıyla bugün itibariyle neler yapabileceğimizi de istişare ettik. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; güvenlik güçlerimizin kendilerine tevdi edilen görevleri, teknolojik imkanlardan azami seviyede faydalanarak, insani değerleri en yukarıda tutmak suretiyle, etik ve ahlaki değerlerden taviz vermeksizin, suç ve suçlu ile akılcı bir biçimde mücadele ettiklerini gözlemledim. Ayrıca suçun işlenmeden önlenmesi maksadıyla yürütülen Önleyici Kolluk faaliyetlerini, bölgelerini en detaylı şekilde analiz ederek zaman mevhumu gözetmeksizin yürüttüklerini memnuniyetle müşahede ettim" dedi.

"Tekirdağ 6 bin yıllık köklü bir yerleşime sahip"

Tekirdağ'ın 6 bin yıllık köklü bir yerleşime sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Vali Soytürk, "İlimizde en çok değer verdiğimiz ve üzerinde çokça mesai harcadığımız en önemli husus, Tekirdağlı hemşerilerimizin zamandan bağımsız olarak evlerinde, iş yerlerinde, sokaklarda, araçlı veya yaya olarak kullandıkları yol güzergahlarında kendilerini güvende hissetmesidir. Ortaya koyduğumuz bu misyonun neticesinde Tekirdağ'da huzur ve güvenin hakim olduğunu görmekteyiz. Tekirdağ ili ve ilçelerinde tanık olduğumuz huzur ve güven ortamının oluşmasında Kolluk Kuvvetlerimizin gayretli ve özenli çalışmalarının yanında Tekirdağlı hemşerilerimizin de bu çalışmalara pozitif katkı sağladığını görmek bizi ayrıca mutlu etmektedir" diye konuştu.

"Tekirdağ'ın mutluluğu için duygusuyla, ruhuyla ve samimi bir biçimde ellerinden gelen gayreti gösteren her bir vatandaşımıza, Tekirdağ'ı kendi memleketi gibi bilerek ve gözeterek görevlerini kusursuz bir biçimde yürüten güvenlik güçlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma gayretleri için teşekkür ediyorum" diyen Vali Soytürk, Temmuz ayında icra edilen faaliyetlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Temmuz ayında 798 şahıs yakalandı"

"Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 445 şahıs ve adli para cezası ile ifade almaya yönelik aranan 353 şahıs olmak üzere toplamda 798 şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde yapılan sabit ve şok uygulamalarda 258 bin 5 şahsın kontrolü yapılmış, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 428 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca ilçe ve şube ekiplerimizin yaptığı çalışmalar kapsamında da 514 şahıs yakalanmıştır. Bu çalışmalarda; 58 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 32 kuru sıkı tabanca olmak üzere toplam 103 ateşli silah ele geçirilmiştir. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine yönelik bin 266 denetim yapılmış. Ruhsat şartlarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 8 işletme geçici olarak faaliyetten men edilerek, toplamda 139 işletmeye 454 bin 204 TL cezai işlem uygulanmıştır."

Hırsızlık konularıyla ilgili yapılan çalışmalar konusunda da bilgiler veren Vali Soytürk, "Meydana gelen hırsızlık olaylarında 177 hırsızlık olayının 99'u aydınlatılmıştır. olaylara karışan 93 şahıs yakalanmış, 19 şahıs tutuklanmıştır. Şüphelilerden 2 çalıntı otomobil, 5 çalıntı motosiklet, 5 cep telefonu, 4 ziynet eşyası ile 40 bin 200 TL para ve diğer malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmiştir" dedi.

Vali Soytürk, "Meydana gelen 18 yağma olayında 15 şahıs yakalanmış, 5 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir. Ayrıca 2 kasten Öldürme olayı meydana gelmiş, 1 olayın şüphelisi olan 1 şahıs kullandığı 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Diğer olayın şüphelisi intihar ederek olayda kullandığı 1 tabanca ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Tekirdağ'da terör ve uyuşturucu olayları

Vali Recep Soytürk, "İlimiz genelinde Temmuz ayında Terörle mücadele kapsamında 14 operasyon gerçekleştirilmiş olup bu operasyonların 3'ü FETÖ/PDY terör örgütüne, 11'i PKK/KCK terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde 47 operasyon gerçekleştirilmiş, 77 şüpheli yakalanmıştır. Organize suçlarla mücadelede toplam 7 olaya müdahale edilmiş, 22 şahıs yakalanmış 13 adet telefon, 13 adet simkart, 1 adet bilgisayar, 1 adet harddisk, 1 adet veri aktarma cihazı, 3 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 102 adet tabanca mermisi, 10 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 48 adet boş senet ve 7 adet özel reçeteye tabi ilaç ele geçirilmiştir. 67 litre kaçak içki, 268 bin 360 adet dolu makaron, 36 bin adet boş makaron, 464 paket kaçak sigara, 307 kilogram tütün, 19 bin 120 litre akaryakıt, 22 adet elektronik sigara, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 9 adet tarihi eser (sikke) ele geçirilerek 776 bin 622 TL vergi kaybı önlenmiştir. Narkotik olayları kapsamında 235 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 333 şüpheli şahıs yakalanarak 45'i tutuklanmıştır. 22 kilo 864 gram uyuşturucu madde ile 45 bin 42 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 132 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 54 bin 975 TL'ye el konulmuştur. 4 Temmuz 2024 günü Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde tekstil atölyesi ve deposunda yapılan arama sonucunda, bin 973 kök kenevir bitkisi, 16 kilo 380 gram kubar esrar, 12 adet klima 11 adet fan, 138 adet aydınlatma lambası ve iklimlendirme sistemine ait malzemeler ele geçirilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen 5 bin 76 ihbarla ilgili kurumlarca işlem yapılmıştır. Kamuoyunun ilimizde huzur ve güvenin devamlılığı için büyük bir özveri ile çalışmaya devam edileceğini bilmesini isterim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ