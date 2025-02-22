Tekkale Köyü'nde Kayalara Tel Örgü Önlem - Son Dakika
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Tekkale Köyü'nde Kayalara Tel Örgü Önlem

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Artvin'deki Tekkale Köyü'nde, kayaların düşme riskini önlemek için tel örgü çekiliyor.

22.02.2025 10:59
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Tekkale Köyü'nü tehdit eden kayalar için tel örgü çözüm

ARTVİN - Artvin'de dağın eteğine kurulan Tekkale Köyü'nde, yamaçtan kopan kayaların evlere düşme tehlikesini önlemek için kayalar düşürülüp, profesyonel dağcılar eşliğinde tel örgü çekilerek güvenlik önlemi alınıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Baraj inşaatı sonrası yapılan ve dağın yamacına kurulan Tekkale Köyü, dağdan kopan taşlar nedeniyle uzun süredir büyük bir tehlike altında. Özellikle 22 Ekim 2024 tarihinde yamaçtan kopan dev kayalar, iki evi isabet ederek maddi hasara yol açmıştı. O günden sonra köy sakinleri, her gün kayaların düşme riskiyle yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Bu tehlikeyi önlemek amacıyla, Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü, yamaçtaki riskli kayalar önce patlatma yöntemiyle düşürüldü, daha sonra tel örgü çekildi.

Profesyonel dağcılar eşliğinde yamaçtaki kayalar çelik tellerle çevrildi. Bu yöntem ile evlerin üzerine düşmesini önlemeyi amaçlanıyor.

Yamaç boyunca gerilen tel örgü, büyük kaya parçalarının yerleşim alanına ulaşmasını engellemeyi hedefliyor.

Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı, "Köyümüzdeki en büyük tehlike, yamaçtan kopan kayaların evlere isabet etmesi. Bu yüzden kayaların patlatılması işleminden sonra, tel örgü ile kayaların alt tarafa düşmesi engellenmeye çalışılıyor. Çalışmalar hızla devam ediyor ve tamamlandığında köyümüz güvenli bir hale gelecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekkale Köyü'nde Kayalara Tel Örgü Önlem - Son Dakika

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