Tekkeköy Belediyesi\'nde İşten Çıkarılan İşçiler Hacizle Haklarını Arıyor

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi'nde işten çıkartılan yaklaşık 200 işçinin işe dönüş davalarında hak kazandığı tazminatların ödenmemesi nedeniyle belediyeye ait 10 araca haciz konuldu. Haczedilen araçlardan bazıları polis nezaretinde otoparka çekildi.

Tekkeköy Belediyesi'nde Mustafa Candal'ın belediye başkanı olmasının ardından işten çıkarttığı işçiler davalarla haklarını aramayı sürdürüyor. İlk işe dönüş davaları ile haklarını arayan işçiler, kıdem ihbar ve yıllık izin alacakları için ise ikinci bir dava açtı.

Hukuki süreç devam ederken ilk açılan işe dönüş davalarında, belediyenin işe geri almadığı işçiler hak kazandıkları tazminatları ise alabilmiş değil. Belediyeden hak kazandıklarını tazminatları alamayan işçiler haklarını belediye araçlarına haciz koyarak aradı.

10 araç için haciz kararı alınmasıyla dün Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nde polis eşliğinde haciz işlemi gerçekleştirildi. Mazot yüklü bir ikmal kamyonetine el konularak polis refakatinde otoparka çekilerek bağlandı.

Tekkeköy Belediyesi önünde park eden bir diğer araçta haczedilmek istendi. Fakat ilk haciz işlemini duyan belediye personelleri polis aracını belediye önünde görmeleriyle haczedilecek aracı çalıştırarak belediye önünden kaçırdı.

Tekkeköy Belediyesi'nin haciz konulan diğer 9 aracı ise ihbar edildikleri yerlerde işlem yapılarak haczedilmesi bekleniyor. - SAMSUN