Tekkeköy'de Hırsız Tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir inşaat şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu aydınlatılırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 16 Ağustos Pazar günü Büyüklü Bulvarı Lojistik Köyü karşısında bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın şantiyesinden hırsızlık yapıldı. Olay polise haber verildi. Tekkeköy ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak hırsızlık olayını Murat Ö.'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Murat Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.