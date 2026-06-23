At yarışında uygunsuz müdahale iddiasına inceleme - Son Dakika
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At yarışında uygunsuz müdahale iddiasına inceleme

23.06.2026 13:13  Güncelleme: 13:15
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Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen at yarışlarında bir ata yönelik uygunsuz müdahale iddiaları üzerine kaymakamlık idari ve adli inceleme başlattı.

Erzurum'un Tekman ilçesinde düzenlenen at yarışlarında bir ata yönelik uygunsuz müdahalede bulunulduğu iddiaları üzerine kaymakamlık tarafından idari ve adli inceleme başlatıldı.

Tekman Kaymakamlığı, ilçede gerçekleştirilen festival kapsamındaki at yarışlarında yaşanan bir olayla ilgili kamuoyu duyurusu yayımladı. Açıklamada, 20 Haziran 2026 tarihinde Hacıömer Mahallesi'nde Tekman Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Aras Festivali'ndeki at yarışları sırasında, bir ata yönelik uygunsuz müdahalede bulunulduğuna dair görüntülerin tespiti üzerine harekete geçildiği belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla; görüntülerde yer alan şahısların tespiti, hayvanın sağlık durumunun değerlendirilmesi, organizasyon sürecinin incelenmesi ve olayın ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar ilgili kurumlarımız tarafından yürütülmektedir."

Hayvanların korunması ve refahına yönelik yükümlülükler konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulanan açıklamada, inceleme ve araştırmalar sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Kaymakamlık, İnceleme, 3. Sayfa, Erzurum, Tekman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa At yarışında uygunsuz müdahale iddiasına inceleme - Son Dakika

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