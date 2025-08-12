Teksüt Fabrikası Yangınında Hayatını Kaybeden Özcan Yıldırım Defnedildi

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Teksüt fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Özcan Yıldırım, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
100. Yıl Mahallesi Bilal-i Habeşi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Gönen Müftüsü Ahmet Duran, Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Özcan Yıldırım'ın cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi. - BALIKESİR
