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Tel Aviv'de Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına polis müdahalesi - Son Dakika
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Tel Aviv'de Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına polis müdahalesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, Tel Aviv'de protesto düzenledi. Grup, ateşkes çağrısında bulunurken polis müdahalede bulundu.

Tel Aviv\'de Gazze Şeridi\'nde ateşkes çağrısına polis müdahalesi
16.01.2024 - 22:45,
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis müdahale etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına tepki gösteren bir grup, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de protesto düzenledi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan grup, "Katliamı durdurun" yazılı pankart açtı.

Polis, grubu dağıtmak için müdahalede bulundu. Polis, grubu "halkın duygularına zarar verdiği" gerekçesiyle dağıttığını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tel Aviv'de Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına polis müdahalesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tel Aviv'de Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısına polis müdahalesi - Son Dakika
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