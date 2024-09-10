Sürücü Kendi Kazasını Video ile Kaydetti

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Telefonla video çeken sürücü kendi kazasını görüntüledi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde araçla seyir halindeyken cep telefonu ile kayıt yapan sürücü, aracın takla atması sonucu yaralanırken, kendi kazasını da çekti.

Olay, Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik dinleyerek araç kullanan ismi alınamayan sürücü, cep telefonu ile video kaydı almaya başladı. Bu sırada kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. O anlar video kaydına yansıdı. Görüntülerde aracın giderken kontrolden çıkarak takla atması, kayıt devam ederken sürücünün acı içerisindeki sesi ve araçtan çıkması yer alıyor.

Öte yandan, yaralanan sürücünün hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.