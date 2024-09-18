Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma - Son Dakika
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Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve özellikle sosyal medyada telefonunda telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirildi.

18.09.2024 13:14  Güncelleme: 13:26
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) ile ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilen imam R.K. hakkında idari soruşturma başlatılarak, 2 müfettiş görevlendirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden biri olan ve 11 Eylül'de serbest bırakılan imam R.K. hakkında özellikle sosyal medyada telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edildi. Bu iddialar üzerine R.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili 2 müfettiş görevlendirerek inceleme başlattı. İmamın yıllık izinde olduğu öğrenildi.

Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Telefonundan uygunsuz görüntüler mi çıktı? Tavşantepe mahallesi imamına soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Olcay Berber:
    böyle cenabetlerin arkasında saf tutuyoruz işte 0 0 Yanıtla
  • Ümit Demir :
    Vay anasını imama da güven yok..şimdi camiye gitmeyelimmi..eger doğruysa bunlarin arkasında namaz kılınırmı? 0 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    İmam efendinün kendisininde katıldıgı grup sex görüntüleri varmış.sonrada bizler bu imam ve onun gibikerin arkasında safa duruyoruz 0 0 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    gizlilik uygulanıp telefonu incelenir, varsa böyle birsey sonra medyaya yansır, daha ortada birsey yokken iddia diyerek medyadan servis edilmez bu olaylar, zaten din düşmanları açmış ağzını imamların tacizini uygunsuz birseyler yapmasını bekliyor, germeyin şu toplumu artık..! 0 0 Yanıtla
  • Bilal Çakmak:
    İbne imam 0 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    butun koyun telefonunda ya yasadisi, kacakcilik, sapik videolar fotolar oldugu icin olay patlak verince muhtarindan imamina hepsi tutusmus 0 0 Yanıtla
  • ufuk yılmaz deniz:
    İmam ossurursa cemaat sıçar. Zaten diyanetin ve şaklaban hocaların yüzünden insanlar gerçek dinini bilmez hale geldi sayenizde azgınlıklar arttı sapkınlıklar arttı şayet sizler doğru din anlatıyor olsaydınız toplum bu kadar azgınlığın ve sapkınlığın içerisine düşmezdi 0 0 Yanıtla
  • Kerem Kırmızı:
    Gördünüzmü ki hemen iftira atıyorsunuz adama 0 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    köy köylükten çıktı günah şehri oldu elini attıkları ellerinde kaldı 0 0 Yanıtla
  • Murat seker :
    Köyün imami bile bozuk bu köy ugursuz köy bu işin içinde olanlari hapse atip tek iğne bile cikartilmadan tüm köy yakilmalidir 0 0 Yanıtla
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