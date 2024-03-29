TEM'de ağaç yüklü tır yandı
SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya- Düzce sınırında ağaç yüklü bir tır alevlere teslim oldu.
Yangın, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne doğru seyir halinde olan ağaç yüklü tırdan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Çevredekilerin de yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı alevler biranda büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Shejaiya bölgesinde düzenlediği 2 ayrı saldırıda 17, bölgenin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda ise 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail güçleri, binlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırılarını sürdürüyor.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün meydana gelen iki ayrı yaralama olayıyla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlk olayda E.T. isimli kişi silahla yaralanırken, ikinci olayda A.S.Y. isimli kişi pompalı tüfekle yaralandı. Şüpheliler S.T. ve Ö.T. olarak belirlendi. Ö.T. polis tarafından gözaltına alınırken, S.T. ise firari durumda. Ayrıca, yaralama olayının gerçekleştiği iş yerinde de kurşun izleri bulundu ve saldırıyı gerçekleştiren A.T. isimli şüpheli pompalı tüfekle yakalandı. A.T'nin ifadesine göre, S.T. ve Ö.T. ile aralarında husumet bulunuyor ve saldırı bu nedenle gerçekleştirildi.
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