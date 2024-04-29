TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, 2 Yaralı - Son Dakika
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TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, 2 Yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, 2 Yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havliyle kendini dışarı attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak yolculuklarına devam etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 23:56
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze geçişi gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ABS 148 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yolcular can havli ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Diğer yolcular ise başka bir otobüse aktarılarak, yollarına devam etti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu Kocaeli Geçişinde Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı, 2 Yaralı - Son Dakika

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