TEM Otoyolu\'nda 350 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tırda yapılan aramada dorsenin sırt kısmına gizlenmiş 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 22 Temmuz tarihinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde İstanbul istikametinde durdurulan bir tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada araçta bulunan dorsenin sırt kısmına gizlenmiş vaziyette 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. - KOCAELİ