TEM Otoyolu'nda Cip Yandı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Cip Yandı

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Bolu geçişinde bir cip alev aldı, sürücü aracı terk etti, itfaiye yangını söndürüldü.

05.04.2025 18:01
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TEM Otoyolu'nda cip alev alev yandı

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeki bir cip alev alev yandı. Alev topuna dönen araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine ilerleyen plakası öğrenilemeyen cip, motor bölümünden dumanlar yükselmesinin ardından bir anda alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle cip kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aracın alev alev yandığı ve yoğun duman yükseldiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Cip Yandı - Son Dakika

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