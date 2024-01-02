 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis kovalamacasında 2 polis otosuna çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis kovalamacasında 2 polis otosuna çarptı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmen taşıyan araç, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik kovalamacada göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Can pazarına dönen yolda 4 polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TEM Otoyolu\'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis kovalamacasında 2 polis otosuna çarptı
02.01.2024 - 07:14,
Abone Ol

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmen taşıyan araç, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik kovalamacada göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Can pazarına dönen yolda 4 polis olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit geçişinde Gültepe mevkiinde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı Volkswagen marka kapalı kasa hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü yoluna devam edince kovalamaca başladı. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamaca kazayla bitti. Göçmenleri taşıyan araç, 2 polis otosuna çarptı. Meydana gelen kazada 14 düzensiz göçmen, 4 polis olmak üzere 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, ambulans, polis, UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve UMKE ekipleri, yaralılara sedyeyle ambulansa taşıdı. Can pazarına dönen yolda, polis ekiplerince emniyet sağlandı, trafik tek şeritten verildi. Yaralıların hastaneye kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli, Körfez, Göçmen, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis kovalamacasında 2 polis otosuna çarptı - Son Dakika


00:37
Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51
ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti

Son Dakika
00:37 Ankara'da polisin üzerine doğru koşan sırt çantalı şahıs etkisiz hale getirildi
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi
20:51 ABD, Kızıldeniz'deki savaş gemilerini geri çekme kararı aldı
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 07:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda düzensiz göçmen taşıyan araç polis kovalamacasında 2 polis otosuna çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement