TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

TEM Otoyolu\'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Kocaeli'de cipin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti, taksici yaralandı.

30.01.2025 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Kocaeli bariyere çarparak takla atan cipin sürücüsü yola fırladı, ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. Feci kazada cip sürücüsü hayatını kaybetti, taksici yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Dilovası geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Artun (31) hakimiyetindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cipin sürücüsü yola fırladı, araç ise takla atarak ters durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak cipe çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Volkan Artun ile taksici Ş.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Artun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Artun'un cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Cami'de kılınacak namazın ardında İlimtepe Mezarlığına defnedilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, 3-sayfa, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:44:53. #1.13#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.