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TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi emniyet şeridinde duran aracın altına girerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KL 7273 plakalı motosiklet ile başka bir motosikletli Edirne istikametine doğru ilerledikleri sırada çarpıştı. 34 KL 7273 plakalı motosiklet çarpışmanın şiddetiyle emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı araca arkadan çarptı. 34 KL 7273 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Hakan Güven otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.