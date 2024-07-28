TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucu iki motosiklet çarpıştı ve bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle bir motosiklet, emniyet şeridinde duran bir araca arkadan çarptı ve motosikletin yolcusu olan Hakan Güven hayatını kaybetti. Diğer motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

28.07.2024 00:42
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TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi emniyet şeridinde duran aracın altına girerek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.40 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KL 7273 plakalı motosiklet ile başka bir motosikletli Edirne istikametine doğru ilerledikleri sırada çarpıştı. 34 KL 7273 plakalı motosiklet çarpışmanın şiddetiyle emniyet şeridinde duran 22 AY 418 plakalı araca arkadan çarptı. 34 KL 7273 plakalı motosiklette yolcu konumunda bulunan Hakan Güven otomobilin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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