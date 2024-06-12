TEM Otoyolu'nda Kamyon Yanarak Küle Döndü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Kamyon Yanarak Küle Döndü

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken dorse kısmı tutuşan kamyon yanarak küle döndü. İstanbul istikametinde seyreden kamyonun balataları tutuşunca sürücü emniyet şeridine çekti ancak alevler kamyonun kasasını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak kamyon tamamen hurdaya döndü. Yangın nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

12.06.2024 00:27
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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken dorse kısmı tutuşan kamyon yanarak küle döndü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun doğu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 LE 818 plakalı kamyonun seyir halindeyken balataları tutuştu. Dumanları fark eden sürücü, kamyonu emniyet şeridine çekerken alevler kamyonun kasasını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yanan kamyon söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon adeta hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Kamyon Yanarak Küle Döndü - Son Dakika

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