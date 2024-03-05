TEM Otoyolu\'nda meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 2 kişi tutuklandı

Derince'de İki Motosikletin Çalınmasına İlişkin 3 Şahıs Yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Mahallesi ve Çenedağ Mahallesi'nde meydana gelen iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda E.A., B.D. ve A.G. isimli üç şahıs yakalandı. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda A.G. tutuklanırken, E.A. ve B.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.