TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Topuna Döndü - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Topuna Döndü

TEM Otoyolu\'nda Otomobil Alev Topuna Döndü

TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

27.08.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
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TEM Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Büyük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan M.H'nin kullandığı 34 BGK 321 plakalı otomobil, seyir halindeyken birden alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın bir anda otomobili sardı. Sürücü M.H., soğuk kanlı davranarak otomobilini emniyet şeridine çekerek, otomobilinden inmeyi başardı ancak otomobil alevlere teslim oldu. Alevler, otomobilin yanı sıra yol kenarındaki otlara da sıçradı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobili saran alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı yangını yoldan geçen sürücüler cep telefonlarıyla görüntüledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda Otomobil Alev Topuna Döndü - Son Dakika

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