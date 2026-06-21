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Otoyolda tır alev alev yandı

Otoyolda tır alev alev yandı
21.06.2026 23:15  Güncelleme: 23:19
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TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki bir tırın motoru alev aldı. Sürücünün son anda kurtulduğu yangında tır kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeyken motoru alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu Bolu geçişi Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hızla emniyet şeridine çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücünün araçtan inmesinin hemen ardından büyüyen alevler, kısa sürede tırın kupasını ve dorsenin bir bölümünü sardı. Otoyolda seyreden diğer sürücülere korku dolu anlar yaşatan yangında alevler adeta geceyi aydınlattı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alev alev yanan araca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Yaşam, Bolu, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otoyolda tır alev alev yandı - Son Dakika

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