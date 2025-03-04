TEM Otoyolu'nu kilitleyen ilginç kaza: Yükü ağır gelince dorse ortadan ikiye ayrıldı
KOCAELİ - Kocaeli'de sac rulosu taşıyan tırın yükü ağır gelince dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Tırın yolu kapatması sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu meydana geldi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sac rulosu yüklü tırın dorsesi, aşırı ağırlığa dayanamayınca ikiye bölündü. Kaza sebebiyle otoyolda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen yol yardım ekiplerinin tıra müdahalesi sonucu TEM Otoyolu'nda trafik normale döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Dorse İkiye Ayrıldı - Son Dakika
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