TEM Otoyolu'nda Tır Kazası: Dorse İkiye Ayrıldı

3.Sayfa

İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü her şeyi kaydetti

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu! Türkiye de listede

TEM Otoyolu'nu kilitleyen ilginç kaza: Yükü ağır gelince dorse ortadan ikiye ayrıldı

KOCAELİ - Kocaeli'de sac rulosu taşıyan tırın yükü ağır gelince dorsesi ortadan ikiye ayrıldı. Tırın yolu kapatması sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Şehir Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sac rulosu yüklü tırın dorsesi, aşırı ağırlığa dayanamayınca ikiye bölündü. Kaza sebebiyle otoyolda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen yol yardım ekiplerinin tıra müdahalesi sonucu TEM Otoyolu'nda trafik normale döndü.