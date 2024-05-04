TEM Otoyolu\'nda yayaya çarpan araç sürücüsü kaçtı, vatandaş hayatını kaybetti

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan araç sürücüsü durmayarak kaçtı. Yola savrulan yayanın üstünden başka araçlarda geçerken 34 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Halil İbrahim K.(34), İstanbul istikametinde seyreden bir aracın çarpması neticesinde savruldu. Yayaya çarpan sürücü durmayarak yoluna devam ederken, yolda hareketsiz şekilde yatan Halil İbrahim'i fark edemeyen başka araçlarda üstünden geçti. O esnada durumu fark eden bir sürücü, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim K'nin (34), birkaç aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından 34 yaşındaki vatandaşın cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU