TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, iki otomobile çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.
Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyreden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sürücüsü aynı yönde giden iki otomobile daha çarparak takla attı. Kazada, takla atan otomobil içindeki sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapanınca yoğunluk oluştu. Kapanan şeritler nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkiinde Kaza: Trafikte Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde bulunan at çiftliğinde, hafta sonunda etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Atlı kafede düzenlenen atlı gezilerde çocuklar, at üzerinde bağladıkları leğenler ile karlı zeminde kayarak eğlendi.
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Adana'da yapılan bir soruşturma sonucunda tutuklanan Betül S'nin, kendisini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin, kamu arazilerinin kiralanması ve icralık araçların alımı konularında yardım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Tutuklanan kadının sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.
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