TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli'nde durdurulan araçta 5 ton kaçak tütün bulundu, iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

21.11.2024 18:07
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TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen aracı durdu. Araçta yapılan aramada çuvallar içinde 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İki şüpheli şahıs hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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