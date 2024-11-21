TEM Otoyolunda 5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

TEM otoyolunun İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri TEM otoyolu İstanbul istikametinde ilerleyen aracı durdu. Araçta yapılan aramada çuvallar içinde 5 ton kaçak tütün ele geçirildi.
İki şüpheli şahıs hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. - KOCAELİ
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