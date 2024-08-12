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TEM Otoyolunda kontrolden çıkan Mercedes şeride geçerek devrildi: 2 yaralı

Araçta bulunan sürücü ve bir çocuk yaralandı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Edirne istikameti Büyükçekmece mevkiinde kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada tır şoförü ve yanında bulunan bir çocuk yaralandı.

Kaza saat 10.30 civarında TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. kontrolündeki 34 KMM 773 plakalı Mercedes marka tır, TEM Otoyolunda Edirne istikametinde seyrettiği sırada Büyükçekmece mevkiinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce bariyerlere çarptı daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kaza sonrası devrilen tır nedeniyle Tem Otoyolu tamamen trafiğe kapandı. Her iki şeridin ortasına devrilen tırda bulunan şoför A.K. ve yanında bulunan çocuk T.O. yaralandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaza sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza yapan aracın kaldırılması sonrası kapanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.