Gaziosmanpaşa TEM Otoyolunda Zincirleme Kaza: 4 Araç Karıştı

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Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda aniden şerit değiştirerek kavşağa girmeyen taksi sürücüsü, zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Gaziosmanpaşa TEM otoyolunda yaşandı. Seyir halinde aniden şerit değiştirerek kavşağa girmeye çalışan taksi sürücüsü, kasaya sebebiyet verdi. Kavşağa girmeye çalışan taksiye, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle tekrar ana yola savrulan taksi, iki aracın çarpmasıyla durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza, araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL