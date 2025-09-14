Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış - Son Dakika
Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış

Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış
14.09.2025 12:02
Engin Ayyıldız, bulduğu para dolu poşeti polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde bir temizlik personeli, otopark kısmında çalıştığı sırada bulduğu poşet dolusu parayı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Engin Ayyıldız, otopark kısmında çalıştığı sırada yerde bir poşet gördü. Poşetin dolu olduğunu fark eden Ayyıldız, içerisinde baktığında para olduğunu gördü. Örnek bir davranış sergileyen Ayyıldız, durumu Hastane Müdür Yardımcısı Ahmet Zafer Perilioğlu'na bildirdi. Tutanak altına alınan para, sahibinin ulaşabilmesi için polis merkezine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış

SON DAKİKA: Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış - Son Dakika
