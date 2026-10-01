Tennessee\'de kadın mahkumun infazı iki doz zehirli iğneye rağmen başarısız oldu

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra zehirli iğne ile idam edilecek ilk kadın mahkum, iki zehirli iğne vurulmasına rağmen hayatta kaldı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde 200 yıl sonra zehirli iğne ile idam edilecek ilk kadın mahkumun infazı başarısız oldu. Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın mahkum olan 50 yaşındaki cinayet hükümlüsü Christa Pike, yerel saatle 20.00'de Nashville'deki Riverbend Azami Güvenlikli Cezaevi'nde iki zehirli iğne vurularak idam edilmek istendi. İki doz zehirli iğne vurulan Pike, hayatta kaldı.

AP haber ajansı, iki doz pentobarbital verilmesine rağmen infazın gerçekleşmediğini, tanık odasının perdesinin iki kez kapatıldığını ve bir noktada basın mensuplarından salonu terk etmelerinin istendiğini duyurdu.

"Eyalet bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmeyi başaramadı"

Pike'ın avukatları, infaz süreci devam ederken acil durdurma talebinde bulunarak, "Bayan Pike bilincini kaybetti ancak hala nabzı atıyor ve sesli bir şekilde nefes alıyor" ifadelerini kullandı. Avukatlar, infazın başarısız olması üzerine Pike'ın hastaneye sevk edildiğini ve yoğun bakıma alındığını aktardı.

Avukatlar eyalet yönetimini sert bir dille eleştirerek, "Eyalet bir kez daha yasal bir infazı gerçekleştirmeyi başaramadı. Damar yolunun bulunamaması, patlayan damarlar, kalitesi bozulmuş pentobarbital ve işler sarpa sardığında acil tıbbi müdahalenin olmaması gibi dile getirdiğimiz tüm endişeler maalesef doğru çıktı" ifadelerini kullandı.

Validen soruşturma talimatı

Tennessee Valisi Bill Lee, tam olarak ne yaşandığının tespiti için bağımsız ve kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatını verdiğini ve eyalette bu yıl yapılması planlanan son infazın askıya alındığını duyurdu.

"Yasal infaz protokolünün her adımını harfiyen uygulamıştır"

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu (TDOC) ise prosedürlere uygun hareket edildiğini savundu. TDOC Sözcüsü Dorinda Carter, "Bakanlık, Başsavcılık tarafından onaylanan yasal infaz protokolünün her adımını harfiyen uygulamıştır. İlaç etkili bir kimyasaldır ancak protokol bu akşam gerçekleştirilen işlemlerin ötesinde ek bir müdahaleye izin vermemektedir" dedi.

Tennessee'de bu yıl ikinci başarısız infaz girişimi

Tennessee'de bu yıl ikinci defa bir infaz başarısız oldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında, 1994 yılında üç kişiyi kaçırıp öldürmekten mahkum olan Tony Carruthers'ın infazı da görevlilerin enjeksiyon için uygun damar bulamaması nedeniyle ertelenmişti.

Pike 1996'da idama mahkum edilmişti

Pike, 1995 yılında henüz 18 yaşındayken, sorunlu gençler için düzenlenen bir eğitim kampında tanıştığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ile birlikte işkence ederek öldürmekten 1996 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

Kadın mahkum idamları infazların yüzde 1'i

ABD'de idam cezasının yeniden yürürlüğe girdiği 1976 yılından bu yana bin 663 erkek mahkuma karşılık yalnızca 18 kadın infaz edildi. Kadınlar, ülkedeki toplam infazların yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor.