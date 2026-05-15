Başkan yardımcısı oğlunun üzerine şirket kurup köye villa yaptırmış

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında başkan yardımcısının oğlunun üzerine şirket kurarak, belediyeden para aktardığı ve villa yaptırdığı belirlendi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan S.Y.'nin oğlunun üzerine şirket kurduğu öğrenildi. Dosya kapsamında çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, başkan yardımcısı S.Y.'nin oğlu adına kurduğu şirket üzerinden belediyeye fatura kestiği ve haksız yere gelir elde ettiği tespit edildi. Operasyon kapsamında başkan yardımcısının oğlu ve eşi Ankara'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi.

Villasını satmaya çalışmış

Gözaltına alınan şüpheli S.Y.'nin Keskin Mahallesi'nde bulunan ve görünümüyle dikkat çeken lüks villasını 3 ay önce 16 milyon liraya satışa çıkardığı iddia edildi. Şehir merkezine yakın köyün merkezinde bulunan villaya operasyon kapsamında el konuldu. Aynı belediyede gözaltına alınan özel kalem müdürünün villası da operasyon sırasında dikkat çekmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işleminin devam ettiği, belediye ile iş yaptığı belirlenen bazı şirketlerin yöneticilerinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR