Tepebaşı Belediyesi soruşturmasında Ahmet Ataç için ayrı süreç sürüyor
Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi'ne ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan 157 sayfalık zimmet iddianamesinin son sayfasındaki 'Not 2' bölümünde, Başkan Ahmet Ataç ve iki kişi hakkında görevi kötüye kullanma ile denetim görevini ihmal suçlarından soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yeni Partili Tepebaşı Belediyesi'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamesinde yer alan 'Ahmet Ataç' detayı dikkat çekti.
Toplam 157 sayfalık iddianamenin son sayfasındaki "Not 2" bölümünde, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Fikriye Güven Zaptiye ve Erdal Şahbaz ile doğrudan temin evraklarında isim ve imzaları bulunan diğer belediye görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu kişiler yönünden "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Denetim Görevini İhmal" suçları kapsamında soruşturmaya ayrıca devam edildiği ifade edildi. Böylece, 22 şüpheli hakkında düzenlenen zimmet iddianamesinin yanı sıra belediyedeki bazı yönetici ve görevliler hakkında farklı suçlamalar yönünden de adli sürecin sürdüğü ortaya çıktı. Soruşturmanın devam eden kısmına ilişkin savcılığın vereceği kararın önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.
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