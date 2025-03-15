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Tepki Çeken Mezarlık Paylaşımı

Genç kızların mezarlıkta yaptıkları saygısız eylem, vatandaşlardan büyük tepki topladı.

15.03.2025 16:16
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Mezarlıkta yaptıkları paylaşımla tepki çeken genç kızlara kabir ziyareti yapan vatandaşlar da tepki gösterdi

Yaptıkları paylaşımla tepki çeken genç kızlar, mezarlığa farklı kıyafetlerle girmişler

Yabancı uyruklu kızların mezarlığa girişleri güvenlik kamerasına yansıdı

Kabir ziyareti yapan vatandaşlar: "Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez"

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın şehir merkezindeki mezarlıkta çektiği görüntüler, büyük tepki topladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görülürken, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar, ölülerin huzur içinde yatması gereken bir alanda böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kız, bir mezar taşının üzerine oturarak iskambil oynayıp kola içerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" notuyla paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Mezarlığa girerken farklı kıyafetle girmişler

Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, genç kızların mezarlığa günlük kıyafetlerle girdiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kızların üzerlerini içeri girdikten sonra değiştikleri kıyafetlerle mezar taşlarının üzerine oturarak iskambil oynadıkları, kola içtikleri ve mezar başında üstlerini değiştirdikleri anlar yer aldı.

"Eğitimin eksik olduğu açık"

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi. Ölülerin huzur içinde yatması gereken bir alanda böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu belirten ziyaretçiler, gençlerin bu tür saygısız eylemlerde bulunmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

Mezarlığa yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen Cavit Aktan, "Böyle bir şeyin ne adabımıza ne geleneklerimize ne de ahlak kurallarımıza uygun bir tarafı var. Kınıyorum. Ailelerin gençleri bu şekilde yetiştirmesi büyük bir sorun. Eğitimin eksik olduğu açık" dedi.

"Yazıklar olsun"

Mezarlıkta olayın yaşandığı sırada bulunan bir başka vatandaş ise, "Hoş bir şey değil. Mezarlıkta kumar oynuyorlar, olacak iş mi? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Yakınının mezarına ziyarete gelen Gülcan Elçi ise, "Ölmüşlerimize böyle bir saygısızlık yapılması kabul edilemez. Eğer benim yakınımın mezarına biri böyle bir şey yapsa, gerçekten çok üzülürüm. Ölülerin yattığı bir yerde kağıt oynanır mı, yanlış. Dinimize uygun bir şey değil ama şimdiki gençler anlamıyor " şeklinde konuştu.

Yurt dışına çıkış yaptılar

Yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama gelmişti. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği, bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Antalya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tepki Çeken Mezarlık Paylaşımı - Son Dakika

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