Tercan\'da Otomobil Kazası: Bir Çocuk Yaralandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.
Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu üzerindeki Tercan ilçesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan çelik bariyere çarptı.
Kazada araçta bulunan bir çocuk yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN
