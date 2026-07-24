Terme'de Tarla Yangını: Yaşlı Kadın Kundaklama İddiasında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terme'de Tarla Yangını: Yaşlı Kadın Kundaklama İddiasında Bulundu

Terme\'de Tarla Yangını: Yaşlı Kadın Kundaklama İddiasında Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir tarla yangınında yaşlı kadın kasten yakıldığını iddia etti.

Samsun'un Terme ilçesinde bir tarla, yangında zarar gördü. Tarlasının kasten yakıldığını iddia eden yaşlı kadın şikayetçi oldu.

Olay, Terme ilçesi Emir Yusuf Mahallesi Alaşar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadriye Moral'a (74) ait tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, yaşlı kadının geçimini sağladığı tarla zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Tarlasının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kasten yakıldığını iddia eden Kadriye Moral, sorumluların bulunmasını isteyerek jandarmaya şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini ve olayın kundaklama olup olmadığını belirlemek için incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Terme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terme'de Tarla Yangını: Yaşlı Kadın Kundaklama İddiasında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Mersin’de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu

17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:33
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis’ten geçti
En düşük emekli aylığı düzenlemesi Meclis'ten geçti
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
16:25
Haluk Levent’e bir darbe de Fatih Altaylı’dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
16:03
Meteoroloji’den 35 il için kritik uyarı Çok tehlikeli geliyor
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 17:49:10. #7.12#
SON DAKİKA: Terme'de Tarla Yangını: Yaşlı Kadın Kundaklama İddiasında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.